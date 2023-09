Schibbye om Lundin Oil: “Ville tjäna stora pengar – snabbt“

Lundin Oil, numer Orrön Energy, var ett uppstickande oljebolag som tog sig an de marknader som storbolagen på goda grunder undvek.

Det säger journalisten Martin Schibbye som länge bevakat bolagets framfart.

– Lundin är ett speciellt bolag. Grundaren Adolf H. Lundin hade ett valspråk som var: No guts, no glory. Man gick i konflikter i länder och på platser där de stora bolagen inte vågade vara för att den politiska risken var för hög, säger han.