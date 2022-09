I dag sker ett skifte på premiärministerposten i Storbritannien. Liz Truss, 47, tar över efter Boris Johnson. Under dagen ska han lämna in en formell avskedsansökan till drottning Elizabeth II i slottet Balmoral i Skottland. Därefter träffar Truss regenten, som väntas be henne bilda ny regering.



Under morgonen höll Johnson sitt avskedstal vid 10 Downing Street och inledde med att säga ”this is it folks”, vilket betyder ungefär det var allt.



Se Johnsons avskedstal i spelaren ovan.