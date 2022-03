I dag är det två år sedan WHO klassade covid-19 som en pandemi, det är också på dagen två år sedan Sverige fick sitt första dödsfall. TV4 Nyheternas Thomas Ritter har bevakat exakt alla presskonferenser som Folkhälsomyndigheten har haft under de här två åren, han sammanfattar det viktigaste som skett under de här två åren. Katja Fogelberg, intensivvårdssjuksköterska på Karolinska sjukhuset har jobbat på iva under hela pandemin, förklarar hur de här två åren har varit, i spelaren ovan.