Hushållens matsvinn fortsätter att minska

Vi fortsätter slänga allt mindre mat. De svenska hushållens matsvinn var 15 kilo per person 2021, en minskning med två kilo från året innan. Även butikernas livsmedelsavfall minskade.



Men Naturvårdsverkets senaste undersökning visar att vi ändå slänger för mycket mat. Totalt handlar det om över en miljon ton livsmedelsavfall.

En tredjedel av all mat som produceras äts inte upp.

86 kilo per person

Under 2021 slängdes nästan en miljon ton livsmedel och mat i Sverige 2021.



FN:s mål är att från 2015 till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan.



Det svenska etappmålet är att matsvinnet ska minska med 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.