Pensionärerna Larisa och Viktor levde i åtta månader mitt i krigszonen i Cherson under ständig rysk granateld. Nu har deras by, Novomy-kolaivka, befriats under den pågående ukrainska motoffensiven.



En odetonerad rysk raket som borrat sig ner i åkern utanför huset påminner om att kriget inte är över.



– Vi önskar få leva som förr, och fred för alla. Låt världens folk enas, säger lantbrukaren Larisa till TV4 Nyheterna.

Pensionärsparet levde i flera månader utan el, inget rinnande vatten och ständig granateld, men det värsta var att inte få träffa barnbarnen, säger Larissa.

– Jag har längtat så efter barnbarnen och familjen, säger hon.

