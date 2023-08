Falska företag ökar – så skyddar du dig mot bedragarna

Under första halvåret 2023 ökade antalet varningar med nio procent, från 1496 varningar 2022 till 1 377 varningar 2023. Detta visar siffror från Finansinspektionen. Finansinspektören Mikael Sandahl menar att investeringsbedrägerier är en väldigt lönsam verksamhet för bedragarna.

– De är väldigt skickliga på att använda alla de digitala hjälpmedel som vi har idag, så de har många olika sätt att kunna marknadsföra sig på numera, säger Mikael Sandahl.

6:09 Falska investeringsbolag ökar – ”Skickliga”

Bedragarna blir skickligare och skickligare och hittar nya kreativa sätt att lura människor på pengar. Det senaste kvartalet har Finansinspektionen sett en ökning av att bedragarna vill att den som investerar själv ska göra en växling från svenska kronor till kryptovaluta och sedan föra över valutan till bedragaren.

– Något vi också sett mycket på senaste tiden är att man får ett erbjudande om att köpa Amazon eller Tesla eller någon annan aktie som varit mycket i media. Så ska man få rabatt om man investerar via bedragaren, säger finansinspektören.

”En slags social manipulation”

Trots många varningar i till exempel media går människor på bedrägerierna. Enligt Mikael Sandahl är det många som hörsammar varningarna men i kontakten med bedragarna blir de ändå lurade.

– Bedragarna är så pass övertygande och skickliga. De återkommer med erbjudandet gång på gång, det är en slags social manipulation som bedragaren håller på med. Till slut lyckas de ändå lura fler, säger han.

Varningsflaggorna

För att undvika bedragarna finns det flera varningsflaggor. Investeringarna framställs ofta som snabba enkla och ”säkra”, man kanske får höra att det man sätter in ska dubblas i värde under väldigt kort tid – hör du det bör du dra öronen åt dig. En annan varningsflagga är om den som kontaktar dig vill göra affärer via telefon, mejl eller sociala meder, då det ofta är så bedragarna marknadsför sig.

Du bör även undvika att använda ditt bank-id om någon ber dig eller att göra affärer med ett, för dig, okänt företag. Mikael Sandahl tipsar även om att Finansinspektionen har en lista över företag med tillstånd.

– Man ska alltid kontrollera att ett företag har tillstånd och det går lätt att göra via vår hemsida, säger han.