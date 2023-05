Två älgar fastnade i en gyttjig havsvik under morgonen.

En av älgarna klarade sig, den andra inte.

– Det var svårt att komma åt dem både via land och båt. Till slut valde man att försöka via land och lyckades få upp älgen som låg närmast, säger Ida Luther Wallin, räddningschef i Strömstad kommun.

Larmet kom vid halv åtta på tisdagsmorgonen.

De två älgarna hade gått ner sig i en havsvik på Tjärnö söder om Strömstad, men även marken i närheten är sank vilket gjorde räddningsarbetet besvärligt.

När de båda älgarna, troligen två kalvar, upptäcktes hade de redan sjunkit ner till halsen i gyttjan.

En avlivades

Älgdramat ledde till en stor räddningsinsats, rapporterar lokala medier. Några timmar senare hade den större av älgarna räddats ur leran. Den andra kalvens liv gick dock inte att rädda.

– Älgen som låg längre ut, en mindre individ, tvingades man dock avliva efter man bedömt att den inte skulle klara sig.