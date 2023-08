Serievåldtäktsmannen Abdirashid Mohamud låste in kvinnor i sin Bolttaxi och utsatte dem för sexuellt våld. Under det halvår han överföll kvinnor var det ingen som misstänkte honom. Men Bolt kände till att Abdirashid hade ett riskbeteende, då han hade följt efter en kund in i lägenheten efter en resa.



Trots att Bolt spärrade honom, så släppte de på spärren igen efter ett samtal. Kalla fakta har undersökt hur lätt det är att få spärren släppt hos de två taxibolagen som förlitar sig på ett spärrsystem.

Avslöjas – med dold kamera

Med dold kamera pratar Kalla faktas reporter med ett tiotal förare och åkeriägare. På inspelningarna hör man förare som kör för Uber och Bolt säga att det är lätt att får sin spärr släppt hos bolagen.

”De vill att chauffören ska jobba, så de löser problemet”, hör man föraren säga på inspelningen.



Alla förare och åkeriägare vi pratar med bekräftar samma sak: Det är lätt att få sin spärr släppt hos Bolt och Uber.



Lina Dahlander är Sverigechef hos Bolt. Hon håller inte med om att det är lätt att få sin spärr släppt hos bolaget.



– Jag delar inte den bilden. Det beror på vad det är för spärr vi har. Beroende på föraren och beroende på vilka incidenter det gäller så gör vi en utredning och ser om föraren ska få fortsätta eller inte, säger Lina Dahlander.

0:40 Bolt delar inte bilden: ”Beror på vad det är för spärr”

”Vaggas in i en känsla av falsk trygghet”

Inte heller Uber tycker att de släpper lätt på spärrarna och säger att de har specialiserade säkerhetsteam som är involverade i besluten.



Maryam Arfaoui har företrätt flera kvinnor som råkat ut för sexualbrott i taxibilar och är kritisk till bolagens säkerhetsarbete.



– Man förväntar sig att det här ska vara ett tryggt och säkert sätt att komma hem. Samtidigt så vaggas ju man in i en känsla av falsk trygghet, säger Maryam Arfaoui.