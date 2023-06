Viktor Frisk: ”Jag har fått bestående men av lustgas”

Göteborg firar 400 år och slår på den stora trumman och bjuder på en gigantisk gratisfestival för alla åldrar som pågår mellan 2-5 juni på ett 70 000 kvadratmeter stort område i Frihamnen. Bland artisterna som uppträder: First Aid Kit, Suede, Europe, Cherrie, Sarah Klang, Danny Saucedo, Amason för att bara nämna några. Men också en gratis upplaga av Way Out West som alla åldrar kan ta del av. Stor danstävling. Fransk Cirkus, invigning av nytt utomhusbad mm mm. Kungaparet gästar och Marianne Mörck är mer än glad för att få hylla sin hemstad.

Läs mer