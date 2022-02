Nya beskedet: Fjärde vaccindos för 80-plussare

Det har gått två år sedan coronapandemin startade och i en serie återvänder TV4 Nyheterna till några av dem som vi träffat under de här åren. En av dem är Juliana som förlorade sin 72-åriga morbror Moses Ntanda i covid-19. Hon berättar att han hade ett stort hjärta och ställde upp för allt och alla. Moses dog på ett äldreboende utan att få sjukhusvård – trots att han hade hög feber och svårt att andas under flera dagar. Juliana är kritisk till myndigheternas agerande under den tiden.