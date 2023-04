Emu på rymmen i Ödeshög: ”Engagerar hela byn”

En förrymd emu engagerar invånarna i Ödeshög i Östergötland.

Trots gemensamma ansträngningar för att fånga in djuret har den stora fågeln nu varit på rymmen i över två veckor.

–Man ska vänta tills den är hungrig, säger Annica Hesser, som är journalist på lokaltidningen.

En Emu är på rymmen i Ödeshög. Det stora fågeldjuret har vandrat fritt i trakten och dess omkringliggande byar i över två veckor nu, något som väckt stort engagemang hos invånarna.

–Det engagerar hela bygden kan man säga, säger journalisten Annica Hesser på Corren i Ödeshög.

I en lokal Facebookgrupp har nu mysteriet kring den förrymda emun landat högst upp på dagordningen. Det som man undrat om är dels vem som äger fågeln – och varför ingen ännu har hämtat hem den.

–Man uppdaterar hela tiden om var den sågs sist. I början så undrade ju folk vem som ägde den här fågeln och det har vi ju kommit fram till – det finns en ägare som jobbar på sin front för att få in den, berättar Annica Hesser.

Men trots bygdens gemensamma ansträngningar har alltså fågeln ännu inte kunnat fångas in.

–Många är ju oroliga att den ska bli påkörd så de har gått ihop för att fråga om de kan hjälpa till och fånga in den här fågeln.

”Vänta tills den blir hungrig”

Men detta är alltså lättare sagt än gjort. En emu är ett kraftfullt djur, ganska likt en struts, med starka snabba ben. De kan sparkas om de trängs och att jaga ner ett sådant djur är alltså inget jobb för den oerfarne. Men efter att ha frågat sig för hos en veterinär har Annica Hesser fått tips om hur man bäst bör göra för att fånga in den förrymda fågeln.

–Tipset för att fånga in den här på bästa sätt är att man ska vänta tills den blir hungrig och locka in den i någon fälla så man kanske kan få in den i någon hästtransport eller så. Men då gäller det att folk inte är snälla och matar den här fågeln under tiden för hon verkar njuta av det fria!

