Larmet: Tramadolanvändning bland unga kan öka

Nära en miljon tramadoltabletter togs i beslag av Tullverket i fjol – vilket är en ökning jämfört med året innan. Det är en oroande signal enligt beroendeklinikerna Maria ungdom, som oroas över att användningen av tramadol kan komma att öka bland ungdomar ute i landet.



Enligt Tullverket ökade beslagen av tramadol med över 35 procent under år 2021 och 2022. Maria Ungdom menar att det kan innebära att de snart kan komma att se allt fler ungdomar med drogberoende. För de som använder drogen kan det gå riktigt illa.



– Det är framförallt beroendeutvecklingen för det går fort, och det är plågsamt att sluta och många klarar inte av det själv och kräver sjukhusvård, säger Hanna Brännström, enhetschef på Maria Ungdom.



Vilda använde droger i ung ålder



En av de som lätt kunde få tag på drogen och som snabbt fick se dess baksidor är 17-åriga Vilda Bårman. Under många år använde hon olika typer av droger och blev allt mer fast i sitt missbruk – vändningen kom när hennes kompis dog efter en överdos och hon själv togs in för tvångsvård. I dag är Vilda drogfri och hoppas kunna hjälpa andra att komma ut ur beroendet.



– Om jag kan vara en röst för de som inte har sin röst kvar längre så gör jag gärna det, säger hon.



Se Vilda Bårman berätta mer i spelaren ovan.