Onsdagens nederbördsområde hinner knappt dra bort innan det är dags för nästa.

Under torsdagen väntas snön återigen dra in över södra Sverige, och SMHI har gått ut med gula varningar.

I mellersta delen av västra Götalands län, samt i nordvästra Jönköpings län, kan det lokalt komma uppemot 15 centimeter snö.



Under torsdagsmorgonen drar ett nederbördsområde in över västra Götaland, som över västkusten kommer att falla som regn. Men i de mellersta delarna av Götaland, och söderut ner mot delar av Småland, väntas däremot snöfall.

De gula varningarna, som gäller från torsdag eftermiddag, har utfärdats i västra Götaland, nordvästra Jönköpings län, södra Östergötland och i de nordligaste delarna av Kalmar län.

– Det kan komma fem till tio centimeter på de flesta håll, och i den norra delen kan det kommer uppemot 15 centimeter, säger TV4:s meteorolog Peter Kondrup.

Från mellersta Svealand och norrut kommer vädret vara betydligt lugnare, enligt SMHI:s prognos.

Trafiken väntas påverkas

Trafiken beräknas gå långsammare i de berörda områdena på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

Även framkomligheten på vägarna väntas begränsas, framför allt på ställen där man inte hunnit med snöröjningen eller där det inträffat trafikolyckor.

Det finns också en risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt för inställda avgångar.

Sol kan väntas i helgen

Mot helgen blir det däremot sol på flera håll i landet. I södra Sverige, samt i delar av Norrlands kustlandskap, kan vi även vänta oss plusgrader. I Norrlands inland är det dock osäkert om temperaturen kommer att ta sig över nollan.

Prognosen för nästa vecka är fortfarande osäker, men det ser ut att fortsätta med kallt väder för årstiden, enligt SMHI.

– Det ser ut som att våren dröjer lite tyvärr, säger Peter Kondrup.