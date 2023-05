Högstadieeleverna Ella och Lucas prisas för uppfinning

Varje år tävlar tusentals elever i årskurs 6-9 med sina innovationer om att bli Årets unga innovatör. Ella Thulin och Lucas Bouchet prisades för sin uppfinning ”Microvåning” vid innovationsgalan på Nobelprismuseet i Stockholm. Båda är överraskades av priset som gav mersmak.

–Jag skulle kunna tänka mig att jobba med uppfinningar i framtiden, säger Lucas och Ella instämmer.



Idésprutor från hela landet har skickat in sina bidrag och 20 kreativa högstadieelever får idag ta emot stipendier för sina innovationer.

Glömde nästan skicka in vårt bidrag

Vår lärare uppmanade oss att skicka in uppfinningen ”Microvåning” till tävlingen, något som vi tyckte verkade kul, men när det var dags att skicka in vårt bidrag hade vi nästan glömt bort det.



–Lucas ringde mig natten innan sista inlämningsdagen och frågade om jag hade skickat in vårt bidrag. Det hade jag inte gjort, berättar Ella.

Som tur var skickade Lucas deras vinnande bidrag som de jobbat med i en dryg månad.

Uppfinningen handlar i korthet om att skapa middagsgemenskap. Ella och Lucas bidrag gör att familjer kan äta micromat tillsammans, ett problem båda upplevt i sina respektive familjer.





3:22 Här kan du se hela intervjun med Ella och Lucas