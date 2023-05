Bensinpriset sjönk under torsdagen till den lägsta nivån sedan januari. Nu spår experter att priset kan fortsätta sjunka under sommaren.

– Det ser positivt ut för vanliga konsumenter, vi kan förmodligen se lite svagare priser in under semestern, säger Samuel Ciszuk, energianalytiker, ELS Analysis.

Världspriserna på råoljemarknaden har sjunkit kraftigt i veckan – och både diesel och bensinpriset har hängt på. En liter 95-oktanig bensin kostar 19,29 kronor per liter, på bemannad stationer, och diesel har sjunkit till 20,76 kronor per liter.

Det kan innebära att priserna i sommar kan ligga betydligt lägre än normalt, enligt energianalytiker Samuel Ciszuk.

Kan sjunka ytterligare

– Nu ser marknaden lite svagare ut faktiskt, samtidigt som vi går in i en säsong som normalt har hög efterfrågan, framför allt i Nordamerika där folk kör mycket.

Enligt Ciszuk kan sommarens priser ligga 1,50 kronor billigare än dagens priser.

