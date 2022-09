Marcus valskola: Så svänger det i opinionen just nu

Politiska experten Marcus Oscarsson visar upp ett snitt av de senaste mätningarna och jämför hur partierna och de båda blocken ligger till nu, jämfört med i lördags.



— De dramatiska förändringarna handlar om Centerpartiet, som just nu är det parti som går starkast, och Socialdemokraterna, som också går upp nu. Så nu börjar den sidan ånga fram, det har ju böljat lite fram och tillbaka. Sverigedemokraterna är det parti som just nu tappar mest, säger Marcus Oscarsson i Nyhetsmorgon.



