Sverige är prioriterat mål för terrorattacker, enligt Säpo. Hotnivån har därför höjts till en fyra på en femgradig skala.

Beslutet om det höga terrorhotet har fått myndigheter och samhällsaktörer att agera, tänka om, prioritera annorlunda och se över säkerheten.

De närmsta dagarna nu under sensommaren hålls flera stora evenemang runtom i landet.

Bara i Stockholm, i helgen, sker ett antal tillställningar. Bland annat Kulturfestivalen, Midnattsloppet, konsert på Tele2 Arena och utomhusbio.

Något som kommer leda till extra många människor utomhus eller på specifika platser i huvudstaden.

Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna har Stockholmspolisen höjt beredskapen och bland annat rustat med extra personal beväpnade med förstärkningsvapnet MP5.

– Rent generellt har platser där många människor samlats varit platser med högre risk att utsättas för terrorattentat, säger Jonas Hysing, biträdande kommenderingschef på polisens Nationella operativa avdelning, Noa.

Fullspäckad helg: ”Höjer vaksamheten”

Janne Magnusson, pressansvarig på Midnattsloppet som hålls under lördagsnatten, uppger att 25 000 deltagare väntas.

– Vi höjer vaksamheten och har påtalat för våra 1 200 funktionärer på nytt nu att det är viktigt att de är lyhörda för läget och för vidare information om sådant som sticker ut, precis som myndigheter uppmanar oss alla att göra, säger han.

Stockholms Kulturfestival förklarar att de har ett nära samarbete med polisen och ”följer alla direktiv och rekommendationer från dem”

– Det finns en omfattande säkerhetsorganisation som arbetar för att festivalens besökare ska känna sig trygga. I nuläget planeras Kulturfestivalen att genomföras enligt plan. Frågor om säkerhetsläget hänvisas till Polismyndigheten, säger Camilla Jara, kommunikationsansvarig på festivalen.

På det väntas även ett stort antal personer gå på Lalehs konsert på Tele2 Arena.

SL samverkar med Säpo och polisen

Majoriteten av evenemangsbesökarna förväntas använda kollektivtrafiken. Under helgen och även framöver, på grund av det försämrade säkerhetsläget, har Storstockholms Lokaltrafik (SL) ökat vaksamheten.

– Vi på SL har alltid en beredskap för olika sorters händelser i kollektivtrafiken, och på grund av det rådande läget har vi sedan den 28 juli tillsammans med våra trafikentreprenörer och övriga entreprenörer höjt vår beredskap och förstärkt vår uppmärksamhet i kollektivtrafiken, där vi exempelvis tittar efter avvikande beteenden eller annat som avviker från det normala, säger pressansvarig Claes Keisu.

SL uppger att man ”samverkar och har kontinuerlig dialog med Säkerhetspolisen, Polisen och andra samhällsaktörer.“

– Deras budskap är att man ska leva sitt liv som vanligt men uppmanar samtidigt allmänheten att vara mer vaksam, säger Claes Keisu.

Man vill till exempel att resenärer ska larma om ”sådant som avviker från det normala”.

– Ser man något som väcker misstankar, exempelvis kvarlämnade väskor och liknande, bör man i första hand kontakta polisen. Man kan också kontakta SL:s Trygghetscentral via telefon eller trygghetschatten som finns på vår webbplats sl.se och i SL-appen.

Polisen: Ett allvarligt läge

I andra delar av landet kommer bland annat Malmöfestivalen att hållas, konsert i Uppsala och allsvensk fotbollsmatch.

Dessutom ska två Prideparader genomföras, i Luleå respektive Gävle.

– Vi har kontinuerlig kontakt med polisen och andra säkerhetsmyndigheter för att övervaka säkerhetsläget noga under hela helgen och särskilt under paraden. Hittills har vi inte mottagit några rekommendationer eller indikationer om att att ställa in paraden, säger Bader Alkasem på GävlePride.

Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Luleå, säger:



– Vi har ett helhettänk och en god dialog med Polisen. Så länge Polisen inter säger något annat så fortsätter enligt tidigare planering. Vi har bemannat upp med volontärer och personal. Dessutom har vi egen säkerhetspersonal på plats.

Polisens Jonas Hysing vill uppmana allmänheten till lugn.

– Det är ett allvarligt läge. Vi har ett högt hot för terrorattentat i Sverige. Med det sagt har vi också levt, så som polisen uppfattar det, under en mycket hög trea under en ganska lång tid och steget från en hög trea till en fyra kanske inte är så dramatisk som det kan låta.

– Själva syftet med terrorism är att injaga en sådan allvarlig fruktan så att befolkningen begränsar sig själv, det ska vi inte tillåta.