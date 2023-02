- Vi är väldigt glada över att få vara en del av Game for Börje, den stora hyllningshelgen för Börje Salming och den viktiga insamlingen till ALS-forskning. Att sporten, tillsammans med Efter fem och Nyhetsmorgon, ägnar hela 12 timmar på fredag och lördag åt att hylla och minnas en av våra största idrottare känns väldigt ärofyllt, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Den 24 november avled ishockeylegendaren Börje Salming i sviterna av nervsjukdomen ALS. Börje Salming har hyllats stort ända sedan han berättade att han drabbats av sjukdomen under sommaren 2022. På lördag den 11 februari arrangerar TV4, Brynäs och Börje Salming ALS-stiftelse hyllningsmatchen Game for Börje i legendarens minne, där pengar samlas in till ALS-forskning.

Matchen spelas mellan ett veteranlag från Tre Kronor, med stjärnor som Nicklas Lidström och Peter Forsberg, och ett veteranlag från Toronto Maple Leafs. I Torontos lag spelar bland annat Mats Sundin och laget tränas av Salmings tidigare lagkamrat och nära vän Darryl Sittler. Tre Kronors lag tränas bland annat av Börje Salmings storebror Stig Salming. Matchen spelas 2 gånger 21 minuter, då nummer 21 var Börje Salmings klassiska tröjnummer i såväl Toronto som i Tre Kronor.

Så sänds hyllningshelgen för Börje Salming på TV4, TV4 Play och C More:

Fredag 10 februari:

Efter fem – Stortorget i Gävle: 17.00 – 19.00

Lördag 11 februari:

Nyhetsmorgon – Stortorget i Gävle: 07.55 – 13.00

Game for Börje: 13.00 – 16.00

I huvudet på Gunde Svan – Börje Salming: 16.00 – 16.55

Börje Salming-dokumentär: 16.55 – 17.55