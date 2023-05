Kristdemokraterna är för första gången sedan 2018 under riksdagsspärren, visar TV4 Väljaropinion. Partiet har tappat var tredje väljare sedan valet.

När det samtidigt går fortsatt trögt för Liberalerna som ligger stadigt under riksdagsspärren skulle Magdalena Andersson bli solklar segrare om det varit val idag.



Dagens TV4 Väljaropinion blir ingen munter läsning för Ebba Busch. Kristdemokraterna landar på 3,7 procent i TV4 Väljaropinion, där forskare vid Göteborgs universitet vägt samman den senaste tidens opinionsmätningar publicerade i större medier. KD hamnar därmed under riksdagsspärren för första gången sedan 2018. Var tredje väljare har lämnat partiet sedan valet i höstas, då KD fick 5,3 procent. Även Vänsterpartiet (-0,2) och Sverigedemokraterna (-0,4) backar i sammanvägningen.

Framåt för Centerpartiet

Gladast kommer Centerpartiets nytillträdde partiledare Muharrem Demirok bli. Centerpartiet har visserligen tappat kraftigt sedan valet (-2,1) men har nu vänt trenden och går upp mest av alla partier (+0,4) sedan senaste mätningen.

Socialdemokraterna är i det närmaste oförändrat (+0,1) största parti och hamnar på 36,6 procent. Moderaterna går fortsatt uppåt (+0,3) och hamnar på 20,1 procent. Avståndet har därmed växt än mer till Sverigedemokraterna som backat (-2,3) sedan valet och skulle få 18,2 procent om det vore val idag.

Andersson solklar segrare

I sammanvägningen hamnar alltså både Liberalerna och Kristdemokraterna utanför riksdagen medan Miljöpartiet klarar sig precis (4,0). Det hade påverkat mandatfördelningen rejält om det hade varit val idag, och Magdalena Andersson hade varit solklar segrare.

I sammanvägningen får S, V, MP och C tillsammans 203 mandat medan M och SD får 146 mandat.