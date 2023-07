På fem veckor har ukrainska styrkor återerövrat två tredjedelar så mycket land som Ryssland tog under sex månader. Det uppger den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, i sin senaste lägesuppdatering om kriget.

Samtidigt uppges den ukrainska armén göra framsteg kring staden Bachmut, som ockuperats av Ryssland efter långvariga strider.