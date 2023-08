Avslappnad Ståhl kliver in i VM: ”Ingen press längre”

Under lördagskvällen kliver Daniel Ståhl och Simon Pettersson in i diskuskvalet på friidrotts-VM i Budapest. Men trots att Simon Pettersson vad med och tog ett svenskt OS-silver så sent som 2021 i Tokyo, är han inte det stora svenskhoppet på förhand.

För den andra svenska representanten är nämligen den olympiska mästaren, Daniel Ståhl, som har pekats ut som ett av Sveriges främsta medaljhopp på förhand. Men någon press känner inte 30-åringen.

Jag fokuserar mest på mig själv. Det är ingen press längre, jag är olympisk mästare och världsmästare och går in där och njuter mer av sporten och så vidare. Så jag försöker göra så gott jag kan och så får vi se hur långt det blir, säger Daniel Ståhl inför världsmästerskapet.

Diskuskvalet inleds under lördagskvällen. Om det skulle bli en svensk finalplats väntar finalen under måndagskvällen.