Tävlingen arrangeras av TV4/C More

Tävlingsvillkor

För att kunna vara med i tävlingen om immunitetshalsbandet måste du:

Följa Robinsons instagramkonto på: https://www.instagram.com/robinsontv4/

Motivera varför just du är Robinsons största fan. Bästa motiveringen vinner.

Du som tävlar måste ha ett öppet Instagramkonto.

Tävlingen pågår till och med klockan 10:00 måndagen 24 april.

Vinnaren kontaktas via DM på Instagram.

Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige äldre än 18 år gamla. Genom att delta i tävlingen godkänner du att TV4/C More har rätt att utan kostnad eller ytterligare samtyckte publicera tävlingsbidraget på sina egna plattformar.

TV4/ C More förbehåller sig rätten att ta bort/ogiltigförklara tävlingsbidrag som inte följer angivna tävlingsinstruktioner eller om kontaktuppgifter saknas. TV4/C More ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga bidrag. Vinnaren meddelas personligen av TV4/C More.

Tävlingsbidrag får inte göra intrång i annans immateriella rättighet eller utgöra diskriminerande eller annan kränkande handling.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Om det mot förmodan skulle visa sig att vinsten inte är tillgänglig, har TV4/C More rätt att ersätta vinsten med ett alternativ som de anser ha ett motsvarande värde.

Denna tävling är inte sponsrad, stödd eller administrerad av Facebook/Instagram/Snapchat.

Hanteringen av personuppgifter

TV4/C More är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

När du väljer att delta i tävlingen behandlar vi dina kontaktuppgifter, ditt tävlingsbidrag och ev. andra uppgifter du lämnar till oss. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna administrera anmälningar/tävlingen, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att administrera tävlingen. Vi sparar dina personuppgifter så länge tävlingen pågår och raderar dem därefter.

Det så kallade publicistiska undantaget innebär att om ditt bidrag publiceras så är vissa delar av GDPR, exempelvis rätten att bli raderad, inte tillämpliga och dina rättigheter enligt GDPR kan komma att begränsas.

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på dpo@tv4.se