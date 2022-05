Misstänkt mord efter skottlossning i Örebro

Skottlossning var inblandat i det misstänkta mordet i Varberga i Örebro igår kväll, bekräftar polisen idag.

Det var vid 18-tiden under fredagskvällen som polisen fick in larm om en trafikolycka efter att en bil kraschat in i en lyktstolpe. I bilen satt en person som avled efter kraschen. Enligt uppgifter till Nerikes allehanda så hade personen blivit skjuten i huvudet när han satt i bilen. Polisen vill inte berätta om det var skottlossningen som dödat personen.

I spelaren ovan: Lars Hedelin, presstalesperson vid Polisen, om arbetet med utredningen.