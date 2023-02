En man i 50-årsåldern som dömdes till tre års fängelse för våldtäkt mot en tioårig flicka har friats i hovrätten, med anledning av flickans ordval av det kvinnliga könsorganet snippa, som domarna hakade upp sig vid.



”Målsäganden har emellertid då inte förklarat närmare, vare sig i ord eller på annat sätt, vad hon avsett med 'snippan,'” står det i hovrättens dom, från den 23 februari.



– Man har inte lyssnat på vad flickan har beskrivit, man har fastnat vid ordet snippa, säger Johanna Björkman, juridisk expert.

Var med i samma församling

Det var under sommaren för två år sedan som mannen förde in sin hand under flickans trosor i ett fläktrum, i en församling som båda tillhör.

”xxx har genom att föra sin hand innanför målsägandens shorts och trosor, hålla handen på målsägandens snippa och ha ett finger inne i snippan, utfört en sexuell handling med NN5 som var 10 år” står det i tingsrättens domslut från 2022.

Men hovrätten ansåg att det var otydligt vad flickan menade med ”snippa”. Hovrätten sökte därför upp ordet i Svenska akademiens ordlista, som definierar det som kvinnans yttre könsorgan och inte slidan.

”Väldigt märkligt”

Hovrätten ansåg därför att det inte går att bevisa att en våldtäkt fullbordats och den tidigare domen revs upp.

– Vi kan bevisa att han berört hennes könsorgan, men inget annat. Om hon hade varit tydligare i sina förhör så kanske bedömningen gjorts annorlunda, säger Åke Thimfors, hovrättslagman vid Västra Götalands hovrätt.



– Vad hon väljer alla kalla området tycker jag är av mindre vikt än det hon berättar om händelseförloppet. De har helt enkelt avvikit från den levde berättelsen och gått till ett akademiskt definitionsanvändande som jag tycker är väldigt märkligt, säger Johanna Björkman, juridisk expert.



Flickans målsägandebiträde säger till TV4 Nyheterna att familjen är förkrossad och inväntar åklagarens beslut om ärendet ska tas vidare till Högsta domstolen.

Fallet har väckt ett enormt engagemang i sociala medier. Hashtaggen #JagVetVadEnSnippaÄr delas som en digital protest mot hovrättens dom.

