Under tisdagen har Nordatlantiska rådet, Natos högsta beslutande organ, träffats under toppmötet i Vilnius där man bland annat diskuterat Ukrainas färdplan mot ett medlemskap i försvarsalliansen.

– Ukrainas framtid är i Nato, säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg under en pressträff på tisdagseftermiddagen.

Ukraina kommer att alltså bli medlem i Nato, men landet kommer att få vänta till dess att försvarsalliansens medlemmar kommit överens, meddelar Stoltenberg under pressträffen.

– Vi kommer att kunna vara i positionen att bjuda in Ukraina att bli en del av alliansen när de allierade är överens och villkoren är uppfyllda, säger han.

Någon tidsplan för medlemskapet presenterades dock inte, något som Ukraina tidigare krävt. Däremot uppger Stoltenberg att man kommit överens om att landet inte längre behöver tillhandahålla någon handlingsplan för sitt medlemskap.

”Positivt budskap”

Stoltenberg beskriver beskedet från Nato som ”ett positivt budskap”.

– Vad allierade har kommit överens om i dag är ett starkt, gemensamt och positivt budskap till Ukraina – dels vad gäller stöd men också när det kommer till vägen fram till ett medlemskap.

Efter pressträffen fortsätter dagen med ett möte på utrikesministernivå, som följs av ett möte på försvarsministernivå.

Texten uppdateras.