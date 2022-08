Här är årets Kristallen-nomineringar

Den 1 september är det dags för årets stora tv-gala Kristallen på Cirkus i Stockholm. 22 statyetter ska delas ut till tv-insatser under det gångna året.

Av de 22 olika kategorierna utses 16 pristagare av en jury och fyra av publiken som röstar under kvällens gång. Dessutom kommer ett hederspris delas ut samt Årets program kommer utses.

TV4 Play och TV4 sänder galan live.

Här är de nominerade i Kristallen 2022

Vinnare i följande kategorier utses av Kristallens jury:

Årets barnprogram:

Dock´n´roll, UR

LasseMajas Detektivbyrå, C More/TV4

Lilla Aktuellt, SVT

Strula, SVT

Wild Kids, C More

Årets biroll:

Eva Melander/Den osannolika mördaren, Netflix

Johan Hedenberg/DEG, SVT

Klara Hodell/Knutby, C More/TV4

Omar Rudberg/Young Royals, Netflix

Samuel Fröler/Det som göms i snö, Viaplay

Årets dokumentärprogram:

Fotbollsbomben, Kanal 5/Discovery+

Hemligt hav, TV4

Kalla fakta: Älskad, hatad hiphop, TV4

The Prize of Silence, Viaplay

Världens vackraste pojke, SVT

Årets faktaprogram:

Kriget i Ukraina, TV4

Malou Efter tio, TV4

Samhällskollaps, SVT

Under kniven, SVT

Vem mördade skolan?, SVT

Årets granskning:

200 sekunder – Kronfågel, Viaplay

Kalla fakta: Barnen på fjärde våningen, TV4

Uppdrag granskning: Ericsson och IS, SVT

Uppdrag granskning: I skuggan av El Chapo, SVT

Uppdrag granskning: Transbarnen, SVT

Årets komedi och humor:

Likea, C More

Lust, HBO Max

Solsidan, TV4/ C More

Varan-tv:stories, SVT

Vi i villa, Kanal 5/Discovery+

Årets kvinnliga skådespelare:

Alba August/Knutby, C More/TV4

Aliette Opheim/Knutby, C More/TV4

Clara Christiansson Drake/Mörkt hjärta, Kanal 5/Discovery+

Madeleine Ferraud/Allt som blir kvar, SVT

Nora Rios/Heartbeats, C More

Årets livsstilsprogram:

Behandlingen, Kanal 5/Discovery+

Grand Designs Sverige, TV4

Husdrömmar Sicilien, SVT

Min historiske pojkvän, TV4

Vem tror du att du är, Kanal 5/Discovery+

Årets manliga skådespelare:

Bill Skarsgård/Clark, Netflix

Edvin Ryding/Young Royals, Netflix

Einar Bredenfeldt/Knutby, C More/TV4

Mattias Nordkvist/Vi i villa, Kanal 5/Discovery+

Robert Gustafsson/Det som göms i snö, Viaplay

Årets nyheter- och aktualitetsprogram:

30 minuter, SVT

Aktuellt special: Polen, SVT

Cyklopernas land, SVT

Efterlyst, Viaplay

Fotbollskanalen On Tour – Deadline day!, TV4

Årets realityprogram:

Benjamin’s, TV4

Bäst när det gäller, SVT

Kärleken flyttar in, TV4

Svenska Truckers, Viaplay

Över Atlanten, Kanal 5/Discovery+

Årets sportproduktion:

Allsvenskan, Kanal 5/Discovery+

Fotbolls-EM för herrar, SVT

OS-Studion, Kanal 5/Discovery+

UEFA Champions Leauge, C More/Telia

Vinterstudion, SVT

Årets tv-drama:

Bonusfamiljen, SVT

DEG, SVT

Det som göms I snö, Viaplay

Knutby, C More/TV4

Mörkt hjärta, Kanal 5/Discovery+

Årets tävlingsreality:

Allt för Sverige, SVT

Bachelorette Sverige, TV4

Draknästet, SVT

Mullvaden, Kanal 5/Discovery+

Robinson, TV4

Årets underhållningsprogram:

1 mot Sverige, SVT

Alla mot alla, Kanal 5/Discovery+

Lego Masters Sverige, TV4

Masked Singer Sverige, TV4

På spåret, SVT

Årets unga dramaserie:

Dör för dig, UR Play

Eagles, SVT

Heartbeats, C More

Threesome, Viaplay

Young Royals, Netflix

Årets bästa program:

Årets bästa program i alla kategorier. Utses av vinnarjuryn och delas ut sist på galan.

Vinnare i de fyra publika kategorierna röstas fram under galans gång:

Tittarnas favoritprogram:

Bäst i test, SVT

Masked Singer Sverige, TV4

På gränsen med Peter Jihde, Viaplay

Spökjakt, Kanal 5/Discovery+

Young Royals, Netflix

Årets kvinnliga programledare:

Carina Berg, Kanal 5/Discovery+

Farah Abadi, SVT

Magdalena Kowalczyk, Viaplay

Renée Nyberg, TV4

Årets manliga programledare:

David Hellenius, TV4

David Sundin, SVT

Filip Hammar & Fredrik Wikingsson, Kanal 5/Discovery+

Hasse Aro, Viaplay

Årets tv-personlighet:

Benjamin Ingrosso, Benjamin’s, TV4

Joakim Lundell, Spökjakt, Kanal 5/Discovery+

Kristina ”Keyyo” Petrushina, Svenska Powerkvinnor, Viaplay

Terese/Hampus Nessvold, Trevlig helg, SVT