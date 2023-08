Under onsdagen invigdes Stockholm Pride med en stjärnspäckad tillställning där bland annat riksdagens talman Andreas Norlén (M) höll tal.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) uppmärksammade Stockholms Pride-vecka med att dekorera Sagerska huset med regnbågsflaggan för första gången någonsin och beskrev det som en ny tradition.

Söder: ”Legitimerar pedofili”

En som inte uppskattade talmannen och statsministerns stöd till hbtq-personer var Sverigedemokraternas ledamot Björn Söder.

– Att talman och statsminister legitimerar pedofili är helt oacceptabelt!, skrev Söder på X, tidigare Twitter, i ett inlägg som senare togs bort.

Söder fortsatte ifrågasätta talmannen och andra svenska politiker och anklagade dem för att stödja pedofili och involvera barn i vuxnas sexualitet.

Han påpekade också att han ”står upp för att försvara homo- och bisexuellas rättigheter. Men han kommer aldrig försvara Pride”.

”Ovärdigt och fel”

Flera personer reagerade på Söders utspel. Däribland utrikesminister Tobias Billström (M).

”Björn Söders twittrande är föraktfullt, ovärdigt och fel. Han är skyldig en ursäkt till alla de som han svepande anklagar för helt fruktansvärda saker.”

Billström skriver också vad Pride innebär för honom.

”Det är ett firande för allas rätt att älska vem man vill, och leva som den man är. Det är helt självklart för mig, och för hela regeringen, att stå upp för de fundamentala värden som är en del av vårt fria samhälle.”

Liberalernas partiledare Johan Pehrson svarade också på Söders inlägg.

”Vilket makalöst dravel. Intolerans är osvenskt. I mitt Sverige får man älska vem man vill och vara den man är”.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg stämmer in i sin regeringkollegornas kritik och kräver att Björn Söder ska be om ursäkt, säger hon under en pressträff under torsdagen.

Svarar på kritiken

Kritiken från regeringen har inte gått obemärkt förbi hos Sverigedemokraterna.

– Det är förståeligt att Björn Söder hyser agg mot en politiskt färgad organisation som återkommande kritiserat och exkluderat vårt parti utan anledning. Söders utspel är riktat mot Pride som organisation och inte mot Hbt+-personer, vilket Björn också varit mycket tydlig med. Jag kan samtidigt ha förståelse för Björns tankar kring att låta barn delta i en parad som i mångt och mycket kretsar kring sexuella utryck, dock anser jag att hans påståenden om pedofili är att ta kritiken onödigt långt, skriver gruppchefen Linda Lindberg i ett mejl till TV4 Nyheterna.

Hon vill också värna om en god ton mellan partierna i regeringsunderlaget och beskriver Söders tonläge som ”problematiskt”.