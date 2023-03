Nu avgörs avtalsrörelsen: ”Mycket som står på spel”

Årets stora avtalsrörelse går in på upploppet – vid midnatt ska det så kallade ”märket” vara klart. Den höga inflationen gör 2023 års förhandlingar extra speciella.

– I år är det mycket som står på spel, säger Jens B Nordström politisk reporter på TV4 Nyheterna.



Avtalsrörelsen som inleddes vid årsskiftet ska vara klar under fredagen. Då ska fackförbund och arbetsgivare inom industrin ha kommit överens om hur stora löneökningar det ska bli framöver – vilket också blir ett riktmärke för hela arbetsmarknaden. Deras löneavtal har de senaste 25 åren fungerat som märke för resten av arbetsmarknaden.



– Industrin är det som är mest konkurrensutsatt från vår omvärld, då är det bra om de får gå lite i förväg och ge någonstans indikation på vad vi tror är rimligt för resten av Sveriges avtalsrörelse, säger Jens B Nordström.



Cirka 470 avtal av totalt 655 avtal på hela arbetsmarknaden ska omförhandlas 2023. Dessa avtal omfattar cirka 2,3 miljoner anställda. I år är ett ganska speciellt år för avtalsrörelsen, påpekar Jens B Nordström.



– Vi har haft skyhög inflation, det har varit ganska stora skillnader i kraven, det har varit lättare att komma överens under de goda åren, säger han.

5:15 Blir det ett två-årigt avtal? Landar löneökningen under fyra procent? Jens B Nordström analyserar.



Hur har förhandlingarna gått hittills? Opo (de opartiska medlarna) vill se en löneökning på 3,7 procent det första året och 2,8 procent det andra året. Facken har i sin tur begärt en löneökning på 4,4 procent på ett år, sedan vill de förhandla om.



– Mycket av diskussionen har handlat om år två. Det är osäkra tider, arbetsgivaren vill alltid ha långa avtal. Facken säger att ”vi vill nog se var det här tar vägen om inflationen biter sig fast så vill vill ha möjlighet att omförhandla igen”, säger Jens B Nordström.



Under förhandlingarna har facken har bland annat lyft fram att de vill se en låglönesatsning samt mer pengar till deltidspensioner. Gällande det sistnämnda tror Jens B Nordström att det finns mer att förhandla om.



– Där kan det nog komma något mer på sluttampen, säger han.