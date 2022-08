En av Sveriges mest hyllade författare och dramatiker Jonas Hassen Khemiri är på blixtvisit i Sverige, direkt från sitt arbetsrum på The New York Public Library, för att vara med på premiären av sin nyskrivna pjäs Eld som har premiär på Dramatens stora scen. Här berättar han om hur han levt i illusionen av att vara ständigt effektiv. Men under arbetet med pjäsen Eld ändrat inriktning. Någonting hände i mig när jag satt i Ingmar Bergmans hus på Gotland och skrev på pjäsen som bråkade med mig rejält, berättar Hassen Khemiri.