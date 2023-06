Manhattan inbäddat i brandrök – se de kusliga bilderna

Stora delar av New York är täckt av orangeaktig rök.

Diset kommer från fler än hundra skogsbränder som just nu härjar i Kanada – och stadens invånare uppmanas att stanna inomhus.

– Folk är oroliga, säger TV4 Nyheternas Stina Qvarforth på plats.



Skogsbränderna rasar i den kanadensiska provinsen Quebec.

Röken nådde New York under tisdagen och redan då var koncentrationen av PM2,5-partiklar i luft – den minsta föroreningen men också den farligaste i brandrök – mer än 10 gånger över den gräns som Världshälsoorganisationen satt upp.

Samtidigt som riskgrupper i befolkningen uppmanas att stanna inomhus har minst tio skolor i centrala New York ställt in alla utomhusaktiviteter under tisdagen, skriver CNN.

”Märks i lungorna”

Den gulaktiga, stickiga röken som har spridit sig över den amerikanska gränsen i över en vecka gör att staden nu toppar listan över världens värsta luftföroreningar, värre än Doha, Bagdad och Lahore.

– Det är väldigt mycket rök och när man åker ser man inte många meter fram. Det är verkligen sjukt att kolla ut härifrån, säger Stina Qvarforth, från ett hustak i New York.

– Borgmästaren säger att det kommer lätta imorgon eller eventuellt ikväll. Man vet inte exakt, bränderna kommer nog att fortsätta så vi får se, fortsätter hon.

Stadens invånare uppmanas att ha mask på sig och stämningen på gatorna är uppskruvad.

– Många är oroliga och vill ta sig in. Det märks av i lungorna, säger Stina Qvarforth.

Evakueringar i Kanada

I Montreal, Quebecs största stad, utfärdades flera evakueringsordrar under tisdagen och samma sak har gjorts i andra delar av provinsen, medan brandmän arbetade för att hålla tillbaka bränderna.

Fler än 400 skogsbränder har blossat upp över Quebec hittills i år och i nuläget finns det fler än 150 aktiva bränder i området, merparten av dem utom kontroll.

Det kanadensiska centret för skogsbränder, Canadian Interagency Forest Fire Center, har gjort bedömningen att nästan nio miljoner hektar förkolnats i landet i år till följd av bränderna.