Så röstar du i Idol 2022: Ny funktion på TV4 Play

Kvalveckan närmar sig med stormsteg och det innebär även ett maktskifte - nu är det upp till er tittare att ta era favoriter vidare i tävlingen. På måndag kliver de första sex deltagarna ut på scenen i Kungsträdgården, för att tävla om en plats i fredagens kvalfinal. Här kan du läsa mer om upplägget för årets kvalvecka.

Hur röstar jag?

Du kan precis som vanligt ringa eller SMS:a de nummer du ser i tv-rutan (röstningsinformation uppdateras varje dag från måndag till fredag). Du kan även rösta via TV4 Play, där vi i år har ett helt nytt röstningssystem. Du hittar dina röster under fliken "Rösta" på Idol-sidan både i appen och på tv4play.se, eller, om du tittar på programmet från TV4 Play, kan du klicka upp kontrollerna och leta efter stjärn-symbolen! Du kan totalt dela ut fem röster per deltagare.

Så ser röstningen ut på tv4play.se. Du hittar dina röster under fliken "Rösta" på Idol-sidan.

Röstningen öppnas och avslutas när det annonseras i programmet. Röstningen kostar 5,70:- + ev trafikavgift per sms/samtal. Det är gratis att rösta via TV4 Play.