Tullverket har aldrig någonsin stoppat så många hundar från att föras in i Sverige som under 2021. Under förra året stoppades 523 hundar, de allra flesta vid gränsen i södra Sverige.

Året innan stoppades 294 hundar. Det visar ny statistik från Tullverket som sett att hundsmuggling blivit alltmer intressant för kriminella.

Bakgrunden till den ökade trenden handlar om att hunduppfödare i Sverige inte kunnat möta den stora efterfrågan som uppstått under pandemin.

Programledaren Niklas Källner och hans redaktion har undersökt branschen och upptäckt att det var väldigt enkelt att köpa hund på olaglig väg.

