Flera av Ukrainas allierade i väst är oroade över landets begränsade framgångar sedan motoffensiven inleddes.

Samtidigt understryker den ukrainske premiärministern, Denys Shmyhal, att frammarschen mot Ryssland kommer att ta tid.

– Vi måste förstå att varje liv är viktigt för oss. Vi kommer inte att leda vår armé in i beskjutning, som den ryska armén gör, säger han när han talade under Ukraine Recovery Conference under torsdagen, rapporterar CNN.

CNN har tidigare rapporterat om att den inledande fasen av den ukrainska motoffensiven inte levt upp till de förväntningar som funnits från allierade i väst – enligt tjänstemän som CNN pratat med uppfyller den inte ”förväntningarna på någon front”.

Men trots att premiärminister Shmyhal ber om tålamod och säger att offensiven kommer att ta tid, menar han att man avancerar framgångsrikt.

– Vi arbetar enligt Natos standarder, vi tar hand om våra soldater och vi tar steg framåt. Det kommer att ta tid, men vi har för avsikt att avancera och vi avancerar med en motoffensiv. Vi måste ha tålamod, och vi kommer att se resultat, säger han under konferensen.

0:58 Se Peter Lidéns analys av den ukrainska motoffensiven.

Allierade ”förblir optimistiska”

Enligt CNN uppger tjänstemännen dock, oaktat oron för motoffensivens begränsade framsteg, att USA och andra allierade ”förblir optimistiska” kring att de ukrainska styrkorna kommer att kunna göra territoriella vinster med tiden.

Dessutom noterar de att landets styrkor har anpassat sig till den ryska taktiken och försvaret. De menar också att Ukraina, under de senaste dagarna, haft större framgång när det kommer till nedskjutning av ryska stridsflygplan.

Zelenskyj: Det är ingen Hollywoodfilm

I en intervju med BBC medger president Volodymyr Zelenskyj att framstegen på slagfältet varit ”långsammare än önskat”, men säger samtidigt att det handlar om människors liv.

– Vissa människor tror att det här är en Hollywoodfilm och förväntar sig resultat nu – det är det inte. Det som står på spel än människors liv, säger han.

– Vad vissa än vill, inklusive de som försöker pressa oss, kommer vi att gå vidare på slagfältet på det sätt som vi anser är bäst.

Enligt Ukraina har man sammanlagt lyckats återerövra åtta byar i Zaporizjzja och Donetsk hittills under motoffensiven.