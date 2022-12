Efter flera dagars tystnad uttalar sig Furuviksparkens VD Sandra Wilke om de tragiska händelserna i parken, då tre schimpanser sköts till döds och en fjärde skottskadad befaras vara död.



– Jag är otroligt ledsen och förtvivlad över hur det här kunde ske. Vi har misslyckats, säger Sandra Wilke, VD Furuviksparken.



Tre levande schimpanser finns i aphuset, men inte inne i sitt hägn. Det rör sig om Maria Magdalena, Tjobbe, och Selma, som är allvarligt skadad.



Enligt Wilke har läget varit lugnt under natten mot lördag.



– Vi har inte lyckats stänga in dem i deras hägn. Men vi har kunnat säkra ytterligare områden i aprhuset, så att vår personal kunnat gå in, med galler emellan, att de kunnat bedöma deras välfärd och kunnat ge dem mer mat och värme. Vi har också kunnat ställa in ytterligare värmefläktar för att få upp värmen, säger Sandra Wilke.



Enligt en docent i etologi som TV4 Nyheterna pratat med finns tre strategier för att fånga in dem levande innan man skjuter. Varför prövade ni inte det?



– Avlivning är det absolut sista alternativet vi har, när vi inte har någon annan lösning, för att kunna hålla säkerheten. I en bedömning av veterinär och våra experter så har vi inget annat alterantiv när de kommer ut. De är en fara för mänskligt liv, även för allmänheten utanför parken, säger Sandra Wilke.



I spelaren: Hör hela intervjun med Furuvikparkens VD Sandra Wilke