Det blev ingen lösning på SAS-konflikten under fredagen. Förhandlingarna återupptas istället idag under lördagen och går därmed in på dag fyra av den nya förhandlingsrundan. SAS ska ha lagt fram ett nytt förslag under gårdagen.

Hittills har strejken kostat SAS cirka 100-130 miljoner kronor per dag, enligt flygbolaget. På torsdagen ställdes 2 550 flyg in vilket påverkade över 270 000 passagerare.

Se mer om strejken i spelaren ovan.