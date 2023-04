Nu ökar den politiska pressen för att Sverige ska stoppa den ryska fossilgasen som månad efter månad fortsätter att komma via båt till Sverige. Oppositionspartierna skrädde inte med orden under dagens riksdagsdebatt. Även Grön ungdom och Gröna studenter protesterade mot att Sverige finansierar Rysslands krig i Ukraina.

– Det är för dåligt helt enkelt. Det är ju en stor båt med gas som är på väg in just nu. Tidigare har det kommit både olja och gas till svenska terminaler, säger Anton Bylin, språkrör på Gröna Studenter.



Hittills i år har sex båtar lastade med rysk gas anlöpt Nynäshamn. Det betyder att gasimporten ökar.

Förra året vid samma tid hade det bara kommit två. Då var den samlade riksdagen överens om att ensidigt stoppa den ryska gasen - att alltså inte vänta på ett EU-gemensamt beslut.

Nu har regeringen ändrat sig.



– Vi vill förhindra den här ryska gasen från att komma till Sverige. Men om de här sanktionerna ska vara effektiva, så måste de ske på EU-nivå, så att vi inte får en situation när 27 olika medlemsstater gör på helt olika sätt, säger Johan Forssell (M), utrikeshandelsminister.

0:14 Gröna stunder om importen av rysk gas: ”Det är för dåligt”

”Otroligt ansvarslöst”

Under dagens riksdagsdebatt var kritiken frän från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Bland annat Miljöpartiet menade att det är näst intill omöjligt att få hela EU med på att förbjuda den ryska gasen.



– Om statsrådet Forssell tycker att vi ska vänta på att Victor Orban ändrar sig, då kommer vi att fortsätta att skicka pengar till Rysslands krigskassa varje år tills dess att han fått Ungern att flytta på sig. Vi menar att det är otroligt ansvarslöst och dessutom går rakt emot det riksdagen har beslutat, säger Märta Stenevi (MP), språkrör Miljöpartiet.

