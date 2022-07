Virologen: Apkoppor kommer inte få samma spridning som covid

Under dagen förklarade WHO globalt hälsonödläge med anledning av apkopporna.



Det meddelade dem under en extrainsatt pressträff – där nya siffror och statistik presenterades. Över 16 000 fall är rapporterade i över 70 länder.



Lennart Svensson, professor i molekylär virologi, kommenterar världshälsoorganisationen WHO:s beslut att klassa spridningen av apkoppor som en global hälsokris.



Se analysen i spelaren ovan.

Fakta om Apkoppor Apkoppor (engelska monkeypox) är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Det upptäcktes hos apor och fick därför namnet apkoppor, men det är sannolikt olika gnagare i central- och västafrikanska regnskogar som är reservoar för viruset. Under våren och sommaren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder. Överföring av virus verkar framförallt ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män. Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. I äldre studier som genomförts i Afrika har även en viss dödlighet rapporterats. Det finns läkemedel som verkar ha viss effekt mot infektionen och som kan användas vid allvarlig sjukdom. Alla fall av infektion med apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Källa: Folkhälsomyndigheten.