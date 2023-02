I Talang blir både juryn och publiken tagna när en film plötsligt börjar rulla på scenens skärm. Den visar ett sönderbombat Ukraina och en kvinna, Eugenia, berättar om oron för landets barn. Efter filmen springer dansgruppen ”Children of Ukraine” ut på scenen i folkdräkter och börjar dansa. Dansen rör flera i juryn och publiken till tårar. Efter juryns fina ord stormar Pär Lernström helt plötsligt fram till juryns bord och trycker på golden buzzern – vilket skickar dansgruppen ”Chrilden of Ukraine” direkt till Talangfinalen: ”De här ska få all uppmärksamhet de kan få. De här förtjänar det här mer än någon annan”, säger han. Se framträdandet i spelaren ovan.

