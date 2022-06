Det här händer i premiären av Lotta på Liseberg 2022

Akt 1

Lotta inleder med "Vi sätter färg…" men i ny tappning och som ett disconummer.

Eagle-Eye Cherry äntrar scenen och gör sin nya hit "Rising Sun."

Lotta tar över stafettpinnen och river av en Ledinklassiker i allsångsformat, "Vi är på gång".

Tusse avslutar akten med sin "Let me know."

Akt 2

Lotta inleder med klassisk göteborgsk allsång i form av "Oh boy oh boy oh boy."

Klara Hammarström följer upp med sin mellohit "Run to the Hills."

Tusse rundar av akten med allsång alla kan sjunga med i; "Sunnanvind."

Akt 3

Akten öppnas storslaget av Charlotte Perrelli med "This is my life."

Stjärnskottet Nadja Kasanesh från Idol gör ABBA:s "Mamma mia" som allsång.

Och självaste Anders Bagge följer upp med sitt mellobidrag "Bigger Than the Universe."

Akt 4

Anders Bagge inleder med allsången "Regnet det bara öser ner."

Eagle-Eye Cherry fortsätter med sin världshit "Save Tonight."

Klara Hammarström kör sen en allsångsklassiker, nämligen Carolas "Evighet."

Akt 5

Sista allsången i programmet framförs av Charlotte Perrelli och heter "Bra vibrationer."

Nadja Kasanesh avslutar premiärprogrammet med ett Whitney Houston-medley från musikalen Bodyguard.

Lotta på Liseberg sänds måndagar 20.00 på TV4 Play & TV4.