Världsstjärnan klar för Sverige: Charlie Puth till Idolfinalen 2022

Grammy-nominerade och miljard-streamade Charlie Puth har gett oss globala dunderhits som "See You Again" med Wiz Khalifa och sin egna "Attention, men är även en av hjärnorna bakom "Stay" med Justin Bieber och The Kid LAROI - som låg etta i USA i hela elva veckor. Nu är han superaktuell med albumet "CHARLIE" som släpptes fredagen den 7 oktober - och dessutom klar för Idolfinalen 2022.

Det var i våras som det bekräftades att årets Idolfinal hålls i Tele2 Arena den 25 november, vilket gör det till världens största Idolfinal. Charlie Puth är den andra gästartisten som presenteras inför finalen; under kvalveckan avslöjades det nämligen att Benjamin Ingrosso väntas gästa med ett mäktigt medley.

Världens största Idolfinal går av stapeln den 25 november. Idol sänds fredagar på TV4 Play och TV4.