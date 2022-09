GW om fikat med statsministern

Liz Truss har flyttat nu in på 10 Downing Street, men det blir inte en så kallad ”Walk in the park” framåt – snarare en ”walk in the mud” Det finns en rad utmaningar: lågkonjunktur, energikris och skyhöga inflation, men även ett splittrat parti. I dag är första dagen på jobbet för Liz Truss. James Savage, grundare The local och Petra Nordlund McGahan, utrikesreporter, berättar mer.