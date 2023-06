Bilderna visar striderna mellan ukrainska och ryska styrkor

Drönarbilder visar en strid mellan ukrainska soldater och ryska styrkor. Ukrainarna kommer med två stridsfordon till höger i bilden – de ryska soldaterna finns i skyttegravar till vänster. En rysk soldat tittar fram ur skyttegraven och skjuter mot ukrainarna som också skjuter.



De ukrainska soldaterna kastar handgranater mot tvåskyttegravar och avancerar sedan framåt. Vad som händer sedan är oklart.



Det oberoende ISW, institute for the study of war, som dagligen analyserar kriget anser att Ukraina avancerat runt Bachmut och i Zaporichia i riktning mot Donetsk.

Ukrainas president Zelenskyj har bekräftat att Ukrainas motoffensiv har inletts. Beskedet gavs i samband med att den ukrainske presidenten tog emot Kanadas president Justin Trudeau, som besöker Ukraina.



Peter Lidén är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan, och anser att motoffensiven har pågått under uppemot en månads tid.



– Det beror så klart på hur man definierar "motoffensiv", och för mig innebär det något mer och större än några förbands anfall. I så fall har den pågått ett tag eftersom man skjutit målmedvetet från Ukrainas sida mot exempelvis staber och logistikupplag, säger han till TT.



–Jag påstår att om man inräknar förberedelseskedet för offensiven så har den pågått under uppemot en månads tid.

Peter Lidén tror inte att offentliggörandet får någon praktiskt effekt för utgången i kriget.



– Att man nu går ut med det officiellt är egentligen ingen stor sak rent praktiskt. De gör det dels för att den interna opinionen förväntar sig det, och dels för att omvärlden förväntar sig det, säger han.