Vår modeexpert Emilia de Poret visar hur man med små medel får en vanlig outfit att sticka ut, poppa lite! Det kan handla om ett skärp, en brosch, hur man kan stoppa in blusen/skjortan på snyggt sätt innanför byxan/kjolen, kavaj direkt ovan linne osv.

Här är Emilias inköpslista till de kläder som visades:

Arket

Blå jeansskjorta

ATP Atelier

Cremefärgad clutch med struktur

Cremefärgade mules med struktur

Svarta höga stövlar

Beaded Change UF

Bottega Veneta

Jeansblå mellanstor flätad väska

Svart skärp med stort guldknäppe

Beiga örhängen med gulddetaljer

Silverring med kula

By Malina

Krämvita jeans

Krämvit hjärtringad stickad topp

Beiget skärp med horsebit detalj

Beige vadlång kappa

By Malene Birger

Svart halvmåneformad clutch med gulddetalj

COS

Vit t-shirt med detalj i fram

Vit boxig t-shirt

Dagmar

Blå och vit randig oversized skjorta

Vit kavaj i strukturerat tyg

Vit kort kjol i strukturerat tyg

Vit oversized skjorta i bomull

Brun lång trenchcoat

Blå raka jeans

Grå stora jeans

Efva Attling

Brett silverarmband

Filippa K

Svart skärp med silverspänne

Ljusblå croppad jeansjacka

Ljusblå cigarrformade jeans

Svart klänning med off shoulder

Svarta pumps med smal klack

H&M

Knallgrön kavaj

Knallgrön kostymbyxa

Mörkblå boxig jeansjacka

Vita slingbacks i tweed med svart lacktå

Svart tygbrosch som ros

Izabel Display

Färgglada strassklädda ringar

Vit brosch på säkerhetsnål

Maria Nilsdotter

Guldpläterat kejdehalsband med pärlor och säkerhetsnål

Silverhalsband med pärlor och kranium

Guldpläterat hjärtformad ring

Nootka

Guldpläterad chunky kedjehalsband

Silver chunky kedjehalsband

Silverhalsband med silverkula

Silverörhängen som kulor

Savannahs

Blå mules i mocka

Svarta mocka pumps med strassdetalj

Soft Goat

Ljusblå chunky polotröja i kashmir

Beige chunky polotröja i kashmir

Rundhalsad beige tröja i kashmir

Stand Studio

Ceriserosa kitten heels med silver klack

Svarta kitten heels med silver klack

Rosa kostymbyxa i mocka

Rosa kavaj i mocka

Totême

Svart kavaj med knytskärp i midjan

Krämvit sidensjal med senapsgula ränder

Teurn Studios

Beige rundhalsad kashmirtröja

Svart trekantig sjal med fransar

Svarta klassiska kostymbyxor

Svarta vida skinnbyxor

Vagabond

Beiga ballerinaskor i mocka med svart lacktå

