Här är gästartisterna som är klara för Idols kvalvecka 2022

Kvalveckan tar för första gången någonsin plats i Kungsträdgården i Stockholm helt öppet inför allmänheten och vi får med oss en gäng grymma artister som gästar oss i Kungsträdgården under veckan. Så här ser schemat ut för artisterna:

Måndag:

LOVA – One Too Far

LOVA är en svensk artist som slog igenom vid 14 års ålder i Lilla Melodifestivalen med låten Mitt mod. Sedan dess har LOVA släppt flertalet singlar och EP's, och just nu är hon aktuell med låten One Too Far som även är låten hon kommer sjunga på plats i Kungsträdgården.

Tisdag:

Björn Holmgren & Olivia Lobato – Haglar

Björn Holmgren och Olivia Lobato har båda slagit igenom som artister på TikTok under de senaste åren och är nu aktuella med en ny låt tillsammans som heter Haglar. Under 2022 har både Björn och Olivia toppat listorna med en varsin hit, Ut med allt - Björn Holmgren och Syrener - Olivia Lobato.

Onsdag:

Alex Järvi – Förför mig

Alex Järvi är en svensk artist och låtskrivare som har flera hits sedan tidigare så som 100 år, Tack för allt vi va och Dina skor. Nu är han aktuell med den nya singeln Förför mig som han kommer framföra på onsdag.

Torsdag:

Robin Bengtsson - Don't You Dare

Robin Bengtsson slog igenom i Idol 2008 där han hamnade på en tredjeplats, och sedan dess har han släppt flertalet singlar och även en EP. Nu är han aktuell med sin ny singel Don't You Dare, som även är låten han kommer sjunga på torsdag.

Fredag:

Anders Bagge – Bigger Than the Universe

Nadja Kasanesh Holm – I Will Always Love You

Vi har länge väntat på dagen Anders Bagge själv ska ta plats på Idolscenen, och den dagen är snart kommen! På fredag kommer han att sjunga sin låt Bigger Than the Universe som han deltog med i Melodifestivalen 2022.

Nadja Kasanesh Holm vann idol 2020 och kommer till oss i Kungsträdgården raka vägen från Chinateatern där hon är aktuell med musikalen "The Bodyguard" där hon spelar huvudrollen.