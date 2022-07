I Sverige slänger vi bort 35 kilo mat per person och år till en kostnad av mellan tre- till sextusen kronor per år för en tvåbarnsfamilj. Faktum är att en tredjedel av all mat som produceras i världen inte äts upp. Cina Risberg har skrivit boken "Lunch hemma – Snabba solorätter utan svinn", och hon visar oss nu hur man gör enkel och läcker mat av till exempel de trötta gamla grönsaker vi vanligtvis slänger bort.