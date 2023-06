En militärbas som kan husera 8 000 Wagnersoldater byggs just nu i Belarus, skriver Washington Post.

Enligt Kreml ska anläggningen vara en säker tillflyktsort för legosoldaterna – men enligt experter kan det vara en fälla.

“Kreml kommer sannolikt att se de Wagnersoldater som följer Jevgenij Prigozjin till Belarus som förrädare, oavsett om man agerar mot dem omedelbart eller inte“, skriver Institute for the study of war.

Den ryske presidenten Vladimir Putin höll under måndagen ett tal där han adresserade Wagnergruppens väpnade uppror i helgen. Enligt experter så passade han då på att röka ut de Wagnersoldater som är mer lojala till Jevgenij Prigozjin än till den ryska staten.

– Du kommer att kunna skriva ett kontrakt med Ryska federationens försvarsministerium och återvända till din familj – eller åka till Belarus, säger han.

Belarusbas trolig fälla

Belarus bygger just nu ett flertal militärbaser i regionen Mahiljou, öster om Minsk, 200 kilometer från gränsen till Ukraina. Enligt obekräftade uppgifter har Wagnertrupper redan setts röra sig mot – och i – regionen.

Men att den belarusiske ledaren Aleksandr Lukasjenko faktiskt skulle kunna erbjuda de Wagnersoldater som deltog vid upproret någon typ av skydd, bedöms inte som troligt.

“Alexandr Lukasjenko kan försöka använda Prigozjin och Wagnersoldaterna för att balansera mot en långvarig rysk ansträngning att etablera en permanent militär närvaro i Belarus“, skriver ISW och fortsätter:

“I vilken utsträckning Lukasjenko framgångsrikt kan styra Prigozjin – eller vägra ett potentiellt ryskt krav på utlämning av Prigozhin eller Wagnersoldater i Belarus – är fortfarande oklara.“

1:42 Rysslandsexperten: ”Prigozjin har stöd bland den ryska befolkningen”

Tidigare utlämnat Wagnersoldater

Belarus har tidigare utlämnat Wagnersoldater till den ryska staten. Den 29 juli 2020 meddelade statlig media i Belarus att 33 Wagnersoldater hade gripits och skulle skickas tillbaks till Ryssland.

Händelsen var kulmen på en komplex militär operation orkestrerad av den ukrainska underrättelsetjänsten, enligt Bellingcat.

Två år senare ses händelsen som en fingervisning för hur Belarus kan tänkas agera i sitt förhållningssätt till ryska Wagnersoldater.

Omvärlden väntar fortfarande på att Aleksandr Lukasjenko, som de senaste dagarna lyst med sin frånvaro, ska göra ett officiellt uttalande. Enligt Rysslandskännaren Malcolm Dixelius är det på goda grunder, då Lukasjenko befinner sig i ett pressat läge.

– Vad som återstår är att lyssna på vad Lukasjenko har att säga. Han är ju också i ett trängt läge, och försöker säkert knipa en del egna poäng, säger Malcolm Dixelius.