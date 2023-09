Nu väljs sex nya ansikten in i Swedish Music Hall of Fame. Här är namnen som skrivs in i svensk musikhistoria!

Sex nya namn har skrivits in i svensk musikhistoria när nya artister och musikskapare nu väljs in i Swedish Music Hall of Fame. En av de sex är Tomas Ledin, som under morgonen finns med på länk i Nyhetsmorgon.

– Det känns fantastiskt, jag är både stolt och glad givetvis. Jag tycker det känns väldigt fint! En fin ceremoni har det varit också, säger Tomas Ledin i Nyhetsmorgon.

– Det är naturligtvis ett kvitto på att mitt artisteri har nått ut, fortsätter han.

Förutom Tomas Ledin så har Olle Adolphson, Ann-Louise Hanson, Mando Diao, Lena Willemark och Jenny Wilson nu valts in i Swedish Music Hall of Fame. Invalet sker en gång per år och i samband med det hedras de invalda med en hyllningsceremoni där deras musik tolkas av andra artister.

Artisterna som valts in i Swedish Music Hall of Fame senaste tre åren

2020: Georg Riedel, Håkan Hellström, Infinite Mass, Ingela ”Pling” Forsman, Karin Dreijer, Lill Lindfors, Max Martin, Povel Ramel, Pugh Rogefeldt, Tant Strul

2021: Bathory, Björn Skifs, Timbuktu, Lisa Nilsson, Py Bäckman

2022: Brita Borg, Lars Gullin, Monica Törnell, Petter, The Soundtrack of our lives

Just nu är det 72 artister, musikskapare och producenter som är invalda i Swedish Music Hall of Fame. Ett av kraven för att bli invald är att det ska ha gått minst 20 år sedan debuten, och ett annat är att personen ska ha ansetts haft stor betydelse för den svenska populärmusikens utveckling.