Love Island Sverige är inte som många andra realityprogram. Utan är en så kallad near live-produktion, vilket betyder att programmet spelas in i samband med att det sänds. Eftersom programmet spelas in en till två dagar innan sändning kan tittarna vara med och påverka programmet genom omröstningar.

Ett gäng unga singlar kastas in i en lyxvilla för att hitta kärleken samtidigt som de tävlar om att vinna en halv miljon kronor. Villan är under ständig videoövervakning och för att hålla sig kvar i programmet behöver deltagarna hitta en partner i villan. Det par som kommer längst vinner en halv miljon kronor. Deltagarna är inte fast i sina par och kan under programmets gång byta partner om de känner att de klickar bättre med en annan deltagare, något som går att göra under programmets många parindelningar. Den deltagare som blir singel efter parindelningen tvingas lämna programmet.

Deltagare kan även bli utröstade av tittarna genom omröstningar som sker i TV4-appen och på TV4.se. Tittarna kommer även kunna rösta om mindre saker, som till exempel vilka tävlingar som deltagarna ska utmana varandra i och vad de ska äta till frukost.

Deltagarna har varsin telefon där de får uppdateringar kring utmaningar och annan information som kommer påverka dem och programmet.

