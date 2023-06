Luften i Östersund klassas som hälsofarlig för invånarna och mätningar som utförts visar att luften i perioder är sämst i hela landet.

Enligt experter är en av orsakerna sanden kommunen använder för halkbekämpningen.

– De unga som bor här mår inte så bra av att drabbas av det här, säger Östersundsbon Sten Bredberg.



Sten Bredberg bor i centrala Östersund och är en av alla invånare som reagerat på den dåliga luften och det dammoln som virvlar upp på gatorna.



– Jag har vid flera tillfällen märkt att det virvlar upp ett stort dammoln när fordon passerar på gatan där jag bor, säger han.



Mätningar som utförts i Östersund visar att halterna av så kallade PM10-partiklar, som enligt Naturvårdsverket är hälsofarliga, i perioder varit de högsta i landet. Under de värsta dygnen ligger partikelmedelvärdet tio gånger högre än tillåtet.

Kan orsaka skador på fostret

Edda Malmqvist, docent i miljömedicin vid Lunds universitet, berättar att det kan leda till flera olika konsekvenser.

– Dels kan barn drabbas av det, och få problem med lungorna, försämrad lungfunktion och drabbas av astma. Som vuxen kan man få hjärt- och kärlsjukdomar, och om man är gravid så kan de här små partiklarna även passera till fostret och orsaka skador, säger Edda Malmqvist.

Nu visar det sig att det inte bara är exempelvis avgaser, dubbdäck och trafikmängd som bidrar till den hälsofarliga luften i Östersund, utan även den typ av sand som kommunen köpt in för att halkbekämpa gatorna, nämligen kalksten.



– Problemet med kalksten är att den är väldigt porös och kan väldigt lätt bli små, små partiklar. De andas vi in för de blir luftburna, och på de partiklarna kan även andra skadliga ämnen följa med in i vår kropp, säger Ebba Malmqvist.

Kommunen: Ska ha ett kvalitetskrav

Östersunds kommun medger att det kan ha varit olämpligt att halkbekämpa vägarna med kalksten.



Hur känns det att ni sandar med sand som kan göra att folk blir sjuka?



– Vi har den här sanden nu, men vi tittar över vad ska vi göra vid nästa upphandlingsförfarande, om vi ska ha ett kvalitetskrav där vi ställer krav på vad för mineraler som får ingå i det hela, säger Ulf Norlén, chef för gatu- och parkavdelningen på Östersunds kommun.

Östersundsbon Sten Bredberg tänker framför allt på de unga som drabbas.



– Det känns obehagligt! Vi drabbas kanske på lång sikt, kanske inte jag, men de unga som bor här mår inte så bra av att drabbas av det här, säger Sten Bredberg.