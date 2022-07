Så fixar du semesterstilen

Modejournalisten och stilprofilen Martin Hansson tipsar om kläderna som passar perfekt till sommarsemestern och berättar om hur man ska bete sig på stranden. Dessutom svarar Martin på frågan om den ökända Hawaiiskjortan är inne eller ute.



Här är Martins inköpslista:

Docka nummer 1:

Blått frotté-set, J.Lindeberg

Vitt linne, Bread & Boxers



Docka nummer 2:

Svart kavaj och svarta byxor, CDLP



Docka nummer 3:

Seersucker skjorta i ljusblått + shorts, Tiger of Sweden



På bordet:

Svarta sandaler, Myrqvist

Espadrillos, The Resort Co.

Blå keps, Portia 1924

Blåa badshorts, OAS

Speedosi blått och svart, CDLP

Gröna sandaler, Myrqvist

Gröna badshorts, The Resort Co

Mönstrade gröna badshorts, Lexington

Solglasögon, Celine

Solglasögon, Prada



På klädstång:

Mönstrad skjorta, Aperitivo

Svart morgonrock, OAS

Mönstrad skjorta i brunt, Dior

Ljusblå/brun-skjorta, GANT

Vit linneskjorta, Rose & Born

Pikétröja grön, Lexington

Badrock, Lexington

Brun frotte-skjorta, OAS

Blåa badshorts, Eton

T-shirt blå, Eton